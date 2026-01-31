Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Чарли чудо-пёс Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 2026 в Атырау 31 января 2026

Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 31 января 2026 в Атырау

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 31 вс 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Чарли чудо-пёс»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Атырау г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
2D, RU
09:30 от 2600 ₸
Арсенал 3D (Атырау) г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, RU
10:30 от 2600 ₸ 15:50 от 2800 ₸
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Qiyal
Qiyal
2024, Казахстан, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Кыял
Кыял
2025, Кыргызстан, драма
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше