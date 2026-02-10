Меню
Фильмы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Расписание сеансов Рыбка унывака. Подводное приключение, 2025 в Атырау
10 февраля 2026
Расписание сеансов Рыбка унывака. Подводное приключение, 10 февраля 2026 в Атырау
Билеты
О мультфильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Факты
Вся информация о мультфильме
Сегодня
10
Завтра
11
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Атырау
г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
2D, RU
09:40
от 1700 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, RU
14:05
от 1700 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Рыбка унывака. Подводное приключение
Отзывы
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Кыял
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Бiр түп алма ағашы
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Qiyal
Отзывы
2024, Казахстан, комедия
