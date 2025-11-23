Меню
Киноафиша
Атырау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Злая. Часть 2
Расписание сеансов Злая. Часть 2, 2025 в Атырау
23 ноября 2025
Расписание сеансов Злая. Часть 2, 23 ноября 2025 в Атырау
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
21
сб
22
вс
23
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Злая. Часть 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, RU
10:25
от 2600 ₸
14:40
от 2800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
«Стоянов раздражает», пишут зрители: кто же тогда стал главной звездой сериала «Как приручить лису»
За 1 минуту объясняем, чем закончился сериал «Камбэк» с Петровым: раскрываем секреты прошлого Компота
Почему Т-800 в первом «Терминаторе» смог остановить только пресс: разобрали финал культового боевика по косточкам
«Панфилов опять кривляется, а сценаристы перегибают»: второй сезон «Акушера» на НТВ зрители смотрят, скрипя зубами
Делориан разгонялся до 141 км/ч, чтобы переместиться во времени: и это едва ли не самая глупая ошибка фильма «Назад в будущее»
«Наш ответ "Крёстному отцу" и "Острым козырькам"»: почему «Константинополь» негласно прозвали главным криминальным открытием 2025 года
Лучшим российским сериалом года стал проект с Иваном Янковским: взял главную награду премии «Сделано в России — 2025»
Энергия «Невского», драматургия — более личная: на Premier и РЕН ТВ выйдет сериал, где герой попадает в криминальный мир, чтобы спасти брата
Съемки новой драмы от режиссера «Трассы» и «Аутсорса» Душана Глигорова завершены: чем удивит сериал «Враги» по сценарию Маловичко (фото)
Чем закончился сериал «Константинополь» и будет ли второй сезон: в деле Нератова и баронессы поставлена точка
«Мурашки от каждого кадра»: зрители спорят, чья игра сильнее в сериале «Враг у ворот» — Янковского или Новина
Герои понравились, финал — нет: будет ли у «Васьки» на НТВ шанс исправиться во 2 сезоне
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667