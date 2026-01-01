Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Одиссея Расписание сеансов Одиссея, 2026 в Атырау 23 июля 2026

Расписание сеансов Одиссея, 23 июля 2026 в Атырау

Билеты
Вся информация о фильме
чт 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Одиссея»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Атырау г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
2D, RU
16:40 от 2900 ₸ 19:50 от 3200 ₸ 23:00 от 3200 ₸
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
День разоблачения
День разоблачения
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Хотя бы кинода 4
Хотя бы кинода 4
2026, Казахстан, комедия
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Обитель зла: Мутация
Обитель зла: Мутация
2026, США, ужасы, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
«Иван Васильевич меняет профессию»: этот значок с чайкой вдели на Якине все — но что он значит?
Перезагрузка «Каменской» без Яковлевой — как это вообще возможно: теперь в сериале будет детектив-миллениал Хлынина
Леголас сказал Фродо за всю трилогию всего 4 слова: это странно, но у фанатов «Властелина колец» есть объяснение
«Кругом одни дебилы», «Плюнули и выключили»: НТВ запустил новый хит, но он с треском провалился — собрали отзывы
В число фанатов этого сериала 2026 года от Apple TV вошли Гильермо дель Торо и Стивен Кинг: комедия и хоррор в одном флаконе
Ридли Скотт изначально придумал другой финал для «Чужого»: и только один звонок решил судьбу Эллен Рипли
Стройная высокая лань против грузной замарашки: как выглядели Махидевран и Хюррем в реальности
Главные конкуренты «Клюквенного щербета»: 2 лучших турецких сериала 2026 года — один классический, в друго всего 8 серий
Когда воскресили Джона Сноу, я ахнула: но лишь в финале «Игры престолов» поняла — это самый бесполезный момент
Пока одни смотрят «Лешего» и плюются, другие включают этот хит НТВ и кайфуют: каждая серия шедевр
Тест для тех, кто любит смотреть кино до самых титров: вспомните 5 культовых комедий СССР по финальным кадрам
Разумовская, Кологривый и лес, который не хочет отпускать: эта экранизация романа-триллера станет хитом 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше