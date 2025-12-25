Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Анаконда Расписание сеансов Анаконда, 2025 в Атырау 28 декабря 2025

Расписание сеансов Анаконда, 28 декабря 2025 в Атырау

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25 Завтра 26 сб 27 вс 28 ср 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Анаконда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Арсенал 3D (Атырау) г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, RU
16:15 от 2800 ₸ 20:05 от 3000 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Океан чудес
Океан чудес
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Неужели плагиат «Звездных войн»? В Сети появился тизер «Смешариков: Сквозь вселенные» и вопросов больше, чем ответов (видео)
Топ-3 фильма, которые в России всегда смотрят на Новый год: зря думаете, что «Ирония судьбы» на первом месте
«Достать ножи» сыграли на ностальгии по Агате Кристи и сорвали куш: собрали другие детективы с похожей атмосферой
Не только «Матрица» с Киану Ривзом: 5 киберпанк-фильмов, без которых этого жанра вообще не было бы
Есть две новости: хорошая — третий сезон «Магической битвы» выйдет 8 января, плохая — зрителям покажут не всё сразу
«Невероятные приключения Шурика» показали в кино не полностью — настояло Минкультуры: но посмотреть вырезанные 30 минут фильма все же можно
«Зверополис» на самом деле называется по-другому: у оригинального варианта намного глубже смысл
В одном списке Саша Петров, Оди из «ОСД» и Рон из «Гарри Поттера»: 10 звезд, которые стали родителями в 2025 году
Кажется, Рыбинск скоро обойдет Питер по популярности у режиссеров: где на самом деле снимали фильм «Волчок» — тут все локации
Скончалась звезда советского кино Вера Алентова: 83-летняя актриса не пережила похороны Лобоцкого
Такое было только в «Алеше Поповиче и Тугарине змее»: автор культового мультика рассказал, чем первая часть отличается от остальных
Еще до «Открытого брака» Васильев играл неверного мужа: этот сериал многие пропустили, а зря — его считают бриллиантом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше