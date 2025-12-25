Меню
Анаконда
Расписание сеансов Анаконда, 2025 в Атырау
28 декабря 2025
Расписание сеансов Анаконда, 28 декабря 2025 в Атырау
О фильме
Расписание
Вся информация о фильме
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, RU
16:15
от 2800 ₸
20:05
от 3000 ₸
