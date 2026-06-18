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Очень страшное кино 6
Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 2026 в Атырау
20 июня 2026
Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 20 июня 2026 в Атырау
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Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D
23:10
от 3000 ₸
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