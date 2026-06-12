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Мандалорец и Грогу
Расписание сеансов Мандалорец и Грогу, 2026 в Атырау
13 июня 2026
Расписание сеансов Мандалорец и Грогу, 13 июня 2026 в Атырау
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Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D
17:45
от 2800 ₸
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