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Грязные деньги
Расписание сеансов Грязные деньги, 2025 в Атырау
7 июня 2026
Расписание сеансов Грязные деньги, 7 июня 2026 в Атырау
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Как купить билеты на сеанс фильма «Грязные деньги»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D
17:00
от 2800 ₸
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