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Человек-паук: Новый день
Расписание сеансов Человек-паук: Новый день , 2026 в Атырау
8 августа 2026
Расписание сеансов Человек-паук: Новый день , 8 августа 2026 в Атырау
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Как купить билеты на сеанс фильма «Человек-паук: Новый день »?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D
11:00
от 3000 ₸
13:50
от 3000 ₸
16:40
от 3000 ₸
19:30
от 3000 ₸
22:15
от 3000 ₸
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