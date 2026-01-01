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Киноафиша Фильмы Человек-паук: Новый день Расписание сеансов Человек-паук: Новый день , 2026 в Атырау 6 августа 2026

Расписание сеансов Человек-паук: Новый день , 6 августа 2026 в Атырау

Билеты
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Как купить билеты на сеанс фильма «Человек-паук: Новый день »? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Арсенал 3D (Атырау) г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D
11:00 от 3000 ₸ 13:50 от 3000 ₸ 16:40 от 3000 ₸ 19:30 от 3000 ₸ 22:15 от 3000 ₸
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