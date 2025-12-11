Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Атырау 12 декабря 2025

Расписание сеансов Зверополис 2, 12 декабря 2025 в Атырау

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 11 Завтра 12 сб 13 вс 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Атырау г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
2D, KZ
13:00 от 2600 ₸
2D, RU
13:10 от 2600 ₸ 15:00 от 2900 ₸ 16:30 от 2900 ₸ 16:50 от 2900 ₸ 18:40 от 3200 ₸
Арсенал 3D (Атырау) г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, KZ
12:05 от 2400 ₸ 17:30 от 2600 ₸
2D, RU
14:10 от 2600 ₸ 21:50 от 2800 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Океан чудес
Океан чудес
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Мышиный переполох
Мышиный переполох
2025, Норвегия, семейный, комедия
Крушитель
Крушитель
2025, США, биография, драма
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Магическая битва: Казнь
Магическая битва: Казнь
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Для контраста с Москвой нашли особую провинцию: где расположен поселок Жупа из фильма «Один хороший день»
Главная интрига «Первого отдела 5»: что будет с Брагиными после ареста Веры и почему он вынужден начать всё с нуля
«По-человечески радуешься, что наши такое умеют»: этот российский сериал взял лучшее у скандинавских «Моста» и «Убийства»
Почему конец сериала «Хирург» получился таким мрачным и открытым — продюсер объяснил, что случилось за кадром
Из простого мультика для детей — в новогоднюю семейную традицию: в чем секрет франшизы «Три богатыря», которой уже 21 год
«8 серий, так что скучать не получится»: у «Невского» и «Первого отдела» есть конкурент — проект от режиссера «Ментовских войн» с рейтингом 7,4
«Я думал, что пересмотрел всё…»: 5 идеальных триллеров, зарытых в каталогах стримингов — вы точно пропустили эти сериалы
Даже местные жители приходили на съемки: где нашли город для новинки телеканала «Россия» «Синий камень»
Юрий Колокольников под впечатлением после съемок в «Доводе»: теперь считает Нолана «чисто русским режиссером», но почему?
«До конца не верила, кто убийца»: этот триллер 2025 года стал головоломкой для зрителей, а ведь он снят по реальной жуткой истории
«Не думал, что так зацепит»: Жене из «Лихих» в новом фильме «Волчок» зрители аплодируют стоя — и ставят 8.2
Раскрыт рекордный бюджет «Аватара 3»: либо зрители заплатят за билеты 1 млрд, либо Кэмерон с треском провалится
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше