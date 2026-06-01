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Киноафиша Фильмы Супергёрл Расписание сеансов Супергёрл, 2026 в Атырау 28 июня 2026

Расписание сеансов Супергёрл, 28 июня 2026 в Атырау

Билеты
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Завтра 28
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Как купить билеты на сеанс фильма «Супергёрл»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Атырау г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
2D, RU
13:20 от 2600 ₸ 17:10 от 3000 ₸
Арсенал 3D (Атырау) г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D
12:25 от 2600 ₸ 20:55 от 3000 ₸
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