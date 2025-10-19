Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Трон: Арес Расписание сеансов Трон: Арес, 2025 в Атырау 19 октября 2025

Расписание сеансов Трон: Арес, 19 октября 2025 в Атырау

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 18 Завтра 19
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Трон: Арес»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Арсенал 3D (Атырау) г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D
21:25 от 2800 ₸
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Кролик Момо. Большая погоня
Кролик Момо. Большая погоня
2025, Турция, анимация
Название говорит само за себя, но откуда тогда в кадре древний Кремль: где снимали сериал «Васька»
Страшнее распиаренных «Грешников» с «Орудиями»: 3 ужастика 70-летней давности, которые напугают даже в 2025 году
По нарядам советской «Эмили в Париже» сходили с ума миллионы: в культовом фильме нашли отсылки к хиппи и Ива Сен-Лорану
5 частей, 8 короткометражек и целый спин-офф: как посмотреть всю франшизу «Ледниковый период» и не сойти с ума
Думали, просто ради эффектности? А вот и нет: почему у ксеноморфов из «Чужого» такие вытянутые головы — и что они скрывают
В «Великолепном веке» этого показывать не стали, чтобы зрителей не стошнило: вот что подавали Сулейману на обед
Физика ушла в отпуск: разбираем абсурдную смерть Визериса из «Игры престолов» от золотой короны (температура — не та, звук — не тот)
Он снова выходит на связь, чудила: в США шедевральный «Черный телефон 2» уже вышел – выйдет даже в России
«Это была суровая зима»: фанаты уверены, что Шрек сожрал собственных сыновей — вот как к этому пришли
Юная журналистка и старая фрау: зачем Лиознова добавила в «17 мгновений весны» двух героинь, которых не было в книгах
Сюрприз от Кэмерона: уже в ноябре выйдет сразу два новых фильма, связанных с «Аватаром»
7 лет казалось, что это невозможно: в «Магической битве» официально появился герой эпичнее и круче Годжо Сатору
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше