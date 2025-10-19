Меню
Киноафиша
Фильмы
Трон: Арес
Трон: Арес, 2025 в Атырау
19 октября 2025
19 октября 2025 в Атырау
Вся информация о фильме
Сегодня
18
Завтра
19
Как купить билеты на сеанс фильма «Трон: Арес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D
21:25
от 2800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Черный телефон 2
Отзывы
2025, США, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Кролик Момо. Большая погоня
Отзывы
2025, Турция, анимация
