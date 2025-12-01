Меню
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Атырау 30 декабря 2025

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 30 декабря 2025 в Атырау

Вся информация о фильме
Kinoplexx Атырау г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
2D, RU
13:00 от 1700 ₸ 15:00 от 1700 ₸ 18:30 от 1700 ₸ 22:00 от 1700 ₸
Арсенал 3D (Атырау) г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, RU
12:35 от 1700 ₸ 17:50 от 1700 ₸
