Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Атырау 19 декабря 2025

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 19 декабря 2025 в Атырау

Билеты
Вся информация о фильме
чт 18 пт 19 сб 20 вс 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Атырау г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
2D, RU
12:00 от 2700 ₸ 15:30 от 3100 ₸ 19:00 от 3500 ₸ 22:30 от 3500 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Мышиный переполох
Мышиный переполох
2025, Норвегия, семейный, комедия
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Магическая битва: Казнь
Магическая битва: Казнь
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
«Дочь маньяка» из сериала «Как приручить лису» появится в новом сериале: теперь ей предстоит спасти сестру за 9 дней
Новый «Аватар» разобьет сердца сильнее, чем финал «Титаника»: Кэмерон уже сделал предупреждение
Стивен Кинг подвел итоги 2025 года для Collider: 7 фильмов, которые он отметил особо — и конечно, две его экранизации в списке
Один даже с оценкой 8,5 и в топ-250: сильные фильмы с Антоном Васильевым, о которых знают далеко не все — и да, он хорош не только в сериалах
Маякин вернулся к роли экс-следователя: на НТВ выходит новый сериал, после которого вы забудете о «Скорой помощи 8»
Манга «Поднятие уровня в одиночку» бросает фанатов прямо в огонь: так кто же главный злодей — Джин Ву или все-таки Архитектор?
Никогда не отличался верностью: кто был последней любовью Сулеймана? Зря думаете, что Хюррем
«Подъехала порция душноты»: зрители разгромили одну из главных премьер сезона с Лоуренс и Паттинсоном — рейтинг еле дотянулся до 6,4
Еще в 2020 году Netflix выпустил сериал, который лучше всех рождественских ромкомов: всего 8 серий по 26 минут
Google выбрал 10 самых популярных аниме 2025 года: топ замыкает «Темный демон», а какой проект тогда на первом месте?
Не только «Магическая битва: Экзекуция»: 7 стоящих аниме, которые выйдут с 1 по 15 декабря
В сказках такого точно не было: откуда взялся гном из «Волшебного участка»?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше