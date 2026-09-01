Расписание Миа и монстры в Астане на 6 сентября 2026 Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж 2D, RU 12:05 от 2500 ₸ Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62 2D, RU 12:00 от 2400 ₸ 12:25 от 2400 ₸ Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын 2D, RU 11:00 от 2700 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9 2D, RU 11:00 от 2700 ₸ Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк» 2D 12:15 от 2000 ₸ Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24 2D, RU 10:35 от 10000 ₸ 12:30 от 2600 ₸