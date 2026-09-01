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Киноафиша Фильмы Миа и монстры Расписание Миа и монстры (2026) в Астане на сегодня

Расписание Миа и монстры (2026) в Астане на сегодня

Миа и монстры
Миа и монстры приключения, анимация, комедия 2026 / Австрия / Германия / Испания
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Завтра 6
Формат сеанса
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Расписание Миа и монстры в Астане на 6 сентября 2026
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
12:05 от 2500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
12:00 от 2400 ₸ 12:25 от 2400 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
11:00 от 2700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
11:00 от 2700 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
12:15 от 2000 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
10:35 от 10000 ₸ 12:30 от 2600 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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