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Когда солнце взойдет с запада
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 2027 в Астане
21 июня 2026
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 21 июня 2026 в Астане
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Как купить билеты на сеанс фильма «Когда солнце взойдет с запада»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
23:35
от 2400 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
22:15
от 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
22:10
от 3800 ₸
00:05
от 3500 ₸
Арман 3D
г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
23:55
от 2800 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
00:10
от 3200 ₸
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