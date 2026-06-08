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Киноафиша Фильмы Құт Расписание сеансов Құт, 2026 в Астане 10 июня 2026

Расписание сеансов Құт, 10 июня 2026 в Астане

Билеты
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Сегодня 8 Завтра 9 ср 10
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Как купить билеты на сеанс фильма «Құт»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
12:00 от 1800 ₸ 00:35 от 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
12:45 от 10000 ₸
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