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Кассандра
Расписание сеансов Кассандра, 2026 в Астане
9 июня 2026
Расписание сеансов Кассандра, 9 июня 2026 в Астане
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Как купить билеты на сеанс фильма «Кассандра»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
10:20
от 1500 ₸
19:00
от 3500 ₸
22:50
от 3500 ₸
00:20
от 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
10:20
от 1500 ₸
11:00
от 10000 ₸
14:20
от 10000 ₸
17:30
от 2200 ₸
21:35
от 3000 ₸
00:20
от 2700 ₸
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