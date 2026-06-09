Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Mangyshlaq express. Пойыздағы паника
Расписание сеансов Mangyshlaq express. Пойыздағы паника, 2026 в Астане
10 июня 2026
Расписание сеансов Mangyshlaq express. Пойыздағы паника, 10 июня 2026 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
9
Завтра
10
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Mangyshlaq express. Пойыздағы паника»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
00:10
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Кассандра
Отзывы
2026, Кыргызстан, триллер
Пассажир
Отзывы
2026, США, ужасы
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Супер Марио: Галактическое кино
Рецензия
Отзывы
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Хотя бы кинода 4
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
В «Игре престолов» о ней ни слова: кем была мать Дейенерис и почему ее история — самая страшная в саге
Пообещала себе включить на часок — а оказалась в ловушке: этот детективный сериал 2024 года держит за горло до самого финала
Устали от «Великолепного века»? Попробуйте эти 4 турдизи (и с Ибрагим-пашой в том числе) — драмы не меньше, рейтинг выше
3 триллера, которые поражают финалом даже самых внимательных — готовьтесь, вас будут водить за нос до последнего
Не только «Берсерк» и «Рейтинг короля»: 7 мощных аниме-сериалов в духе «Властелина колец»
Лучшие шпионские фильмы Netflix, от которых не оторваться: один из них снял Гай Ричи, в другом любуемся Питтом
Саурона победил вовсе не Фродо и даже не Гэндальф: его главная слабость была у зрителей на виду всю трилогию
Даже тут обманули! Оказалось, Тося в «Девчатах» разливала по тарелкам вовсе не суп — вот что на самом деле ели актеры
На уровне «Метода» и даже лучше: 5 российских сериалов, после которых кошки скребут на душе
«Тяжело было с Шибановым»: звезда «Первого отдела» без прикрас рассказал, что творилось на съемках
В «Ведьмаке» эльфы и люди на дух друг друга не переносят: и причина у этой ненависти действительно веская
Думаете, «Звонок» самый страшный? Как бы не так: эти японские хорроры сносят крышу и калечат психику
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри комедии в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667