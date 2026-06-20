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Хотя бы кинода 4
Расписание сеансов Хотя бы кинода 4, 2026 в Астане
21 июня 2026
Расписание сеансов Хотя бы кинода 4, 21 июня 2026 в Астане
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Как купить билеты на сеанс фильма «Хотя бы кинода 4»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D, KZ
18:15
от 2400 ₸
Арман 3D
г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
12:40
от 2200 ₸
16:25
от 2600 ₸
19:20
от 2800 ₸
22:10
от 2800 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
17:40
от 10000 ₸
19:50
от 3200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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