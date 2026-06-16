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Пассажир
Расписание сеансов Пассажир, 2026 в Астане
16 июня 2026
Расписание сеансов Пассажир, 16 июня 2026 в Астане
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Как купить билеты на сеанс фильма «Пассажир»?
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Время сеанса
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20:50
от 400 ₸
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
12:20
от 1700 ₸
19:20
от 1700 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
12:40
от 1700 ₸
16:40
от 1700 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
18:00
от 1500 ₸
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