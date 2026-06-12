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Киноафиша Фильмы Пассажир Расписание сеансов Пассажир, 2026 в Астане 12 июня 2026

Расписание сеансов Пассажир, 12 июня 2026 в Астане

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Сегодня 12
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Как купить билеты на сеанс фильма «Пассажир»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
12:50 от 1700 ₸ 17:35 от 1700 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
12:40 от 1700 ₸ 16:40 от 1700 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
18:00 от 3200 ₸
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