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Киноафиша Фильмы Преступление на третьем этаже Расписание сеансов Преступление на третьем этаже, 2026 в Астане 28 июня 2026

Расписание сеансов Преступление на третьем этаже, 28 июня 2026 в Астане

Билеты
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Завтра 28
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Как купить билеты на сеанс фильма «Преступление на третьем этаже»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
21:05 от 3800 ₸
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