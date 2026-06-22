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Преступление на третьем этаже
Расписание сеансов Преступление на третьем этаже, 2026 в Астане
24 июня 2026
Расписание сеансов Преступление на третьем этаже, 24 июня 2026 в Астане
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Как купить билеты на сеанс фильма «Преступление на третьем этаже»?
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Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
20:10
от 1700 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:40
от 1700 ₸
20:05
от 1700 ₸
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