Киноафиша
Фильмы
Чёрный двор в кино
Расписание сеансов Чёрный двор в кино, 2026 в Астане
17 марта 2026
Расписание сеансов Чёрный двор в кино, 17 марта 2026 в Астане
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
21:40
от 30000 ₸
23:55
от 30000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Чёрный двор в кино
Отзывы
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
