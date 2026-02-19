Меню
Расписание сеансов Железо, 2026 в Астане
20 февраля 2026
Расписание сеансов Железо, 20 февраля 2026 в Астане
О фильме
Сегодня
19
Завтра
20
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
12:45
от 2400 ₸
22:50
от 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
10:35
от 2000 ₸
12:15
от 2400 ₸
15:25
от 3000 ₸
19:00
от 3800 ₸
22:40
от 3800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убийцы
Отзывы
2023, Великобритания, ужасы, триллер
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
