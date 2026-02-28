Меню
Киноафиша
Фильмы
Абай бол
Расписание сеансов Абай бол, 2026 в Астане
1 марта 2026
Расписание сеансов Абай бол, 1 марта 2026 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
28
Завтра
1
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Абай бол»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D, KZ
12:25
от 2000 ₸
17:40
от 2200 ₸
19:05
от 2400 ₸
21:25
от 2400 ₸
23:05
от 2400 ₸
00:45
от 2400 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
12:25
от 2400 ₸
19:25
от 4000 ₸
22:40
от 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
14:20
от 3000 ₸
18:15
от 3800 ₸
20:10
от 3800 ₸
21:50
от 3800 ₸
22:35
от 12000 ₸
Арсенал 3D
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, KZ
00:45
от 2400 ₸
12:25
от 2000 ₸
17:40
от 2200 ₸
19:05
от 2400 ₸
21:25
от 2400 ₸
23:05
от 2400 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
16:50
от 2800 ₸
17:45
от 3200 ₸
19:40
от 3200 ₸
21:40
от 3200 ₸
