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Пасть
Расписание сеансов Пасть, 2026 в Астане
28 июня 2026
Расписание сеансов Пасть, 28 июня 2026 в Астане
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Как купить билеты на сеанс фильма «Пасть»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
15:15
от 2200 ₸
19:35
от 2400 ₸
23:40
от 2400 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
18:35
от 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
21:00
от 3800 ₸
00:05
от 3500 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
10:10
от 2600 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
00:10
от 3000 ₸
01:10
от 3000 ₸
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