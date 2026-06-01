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Киноафиша Фильмы Омен. Обличье зла Расписание сеансов Омен. Обличье зла, 2026 в Астане 24 июня 2026

Расписание сеансов Омен. Обличье зла, 24 июня 2026 в Астане

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Завтра 24
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Как купить билеты на сеанс фильма «Омен. Обличье зла»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
19:50 от 1200 ₸ 20:45 от 1200 ₸
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