Киноафиша Фильмы Бiр түп алма ағашы Расписание сеансов Бiр түп алма ағашы, 2026 в Астане 20 февраля 2026

Расписание сеансов Бiр түп алма ағашы, 20 февраля 2026 в Астане

Завтра 20
Как купить билеты на сеанс фильма «Бiр түп алма ағашы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
10:40 от 1700 ₸
