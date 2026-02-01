Меню
Киноафиша
Фильмы
Бiр түп алма ағашы
Расписание сеансов Бiр түп алма ағашы, 2026 в Астане
17 февраля 2026
Расписание сеансов Бiр түп алма ағашы, 17 февраля 2026 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
17
ср
18
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Бiр түп алма ағашы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
10:30
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Казнить нельзя помиловать
Рецензия
Отзывы
2026, США, фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
