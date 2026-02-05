Меню
Киноафиша
Фильмы
Тәубе
Расписание сеансов Тәубе, 2026 в Астане
6 февраля 2026
Расписание сеансов Тәубе, 6 февраля 2026 в Астане
О фильме
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Завтра
6
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
16:25
от 1700 ₸
20:40
от 1700 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
12:50
от 1700 ₸
21:35
от 1700 ₸
