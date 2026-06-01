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Шевели перьями
Расписание сеансов Шевели перьями, 2025 в Астане
24 июня 2026
Расписание сеансов Шевели перьями, 24 июня 2026 в Астане
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Шевели перьями»?
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Низкая цена
20:50
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Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
10:35
от 1200 ₸
14:45
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