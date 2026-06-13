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Киноафиша Фильмы Шевели перьями Расписание сеансов Шевели перьями, 2025 в Астане 14 июня 2026

Расписание сеансов Шевели перьями, 14 июня 2026 в Астане

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 13 Завтра 14
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Шевели перьями»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
10:15 от 2000 ₸ 12:00 от 2000 ₸ 13:45 от 2000 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
10:30 от 2000 ₸ 12:30 от 2400 ₸ 16:05 от 3200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:50 от 2000 ₸ 14:40 от 3000 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
12:15 от 2600 ₸
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