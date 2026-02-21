Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Игра со смертью
Расписание сеансов Игра со смертью, 2025 в Астане
22 февраля 2026
Расписание сеансов Игра со смертью, 22 февраля 2026 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
21
Завтра
22
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Игра со смертью»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
23:55
от 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
14:50
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Убийцы
Отзывы
2023, Великобритания, ужасы, триллер
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Не только интриганка Фирузе из «Великолепного веека»: эта роль Джансу Дере понравилась в разы больше — очередное чудо турдизи
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
2 крутых британских детектива с атмосферой, интригой и пятью сезонами впереди: начните смотреть в эти выходные
Умерли голодной смертью в пустыне или все-таки спаслись: что стало с доктором Альбьери и Лео в финале «Клона»
Снималась в «Спасской» и не только: как выглядит поздняя дочь Татьяны Догилевой — скрывается под другой фамилией
Мощный ответ «Склифосовскому»: жду не дождусь именно этот сериал о медиках — что известно о «Пироговке»
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
Своим враньем собрали в прокате миллионы долларов: 3 культовых фильма о войне, где почти все — неправда
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
А что, если Купер — вовсе не агент ФБР? Эта теория о «Твин Пиксе» переворачивает сюжет с ног на голову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667