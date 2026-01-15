Меню
Киноафиша
Фильмы
Гипноз
Расписание сеансов Гипноз, 2026 в Астане
О фильме
Arman Asia Park (Астана)
г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
20:15
от 3000 ₸
23:20
от 3000 ₸
Aru Cinema
г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж
2D, KZ
20:45
от 3200 ₸
22:50
от 3200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
21:05
от 3800 ₸
23:15
от 3500 ₸
Dostar Cinema
г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12
2D, KZ
21:20
от 2600 ₸
23:25
от 2600 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, KK
01:20
от 3000 ₸
2D, KZ
00:20
от 3000 ₸
Арман 3D
г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
20:15
от 3000 ₸
23:20
от 3000 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
21:35
от 3200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
