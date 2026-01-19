Меню
Киноафиша
Фильмы
Охота на розового зайца
Расписание сеансов Охота на розового зайца, 2025 в Астане
20 января 2026
Расписание сеансов Охота на розового зайца, 20 января 2026 в Астане
Сегодня
19
Завтра
20
ср
21
Arman Asia Park (Астана)
г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, RU
14:55
от 1500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
12:45
от 1700 ₸
17:15
от 1700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
20:00
от 1700 ₸
21:00
от 1700 ₸
22:10
от 1700 ₸
23:10
от 1700 ₸
Арман 3D
г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
14:55
от 1500 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
18:50
от 1500 ₸
