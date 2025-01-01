Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Охота на розового зайца
Расписание сеансов Охота на розового зайца, 2025 в Астане
1 января 2026
Расписание сеансов Охота на розового зайца, 1 января 2026 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
чт
1
пт
2
сб
3
вс
4
пн
5
вт
6
ср
7
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Охота на розового зайца»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
12:20
от 30000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Анаконда
Отзывы
2025, США, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
«Дюну» боготворят, но есть и другие: 5 экранизаций научно-фантастических романов, превзошедших оригинал
Первую сказку «Морозко» сняли еще в 1924 году и сразу же запретили: власти не оценили возвращение к истокам
Как учатся в Хогвартсе на самом деле: сколько лет, курсов и уроков проходит Гарри Поттер от письма совы до выпуска
В 2025 году в России вышло сразу 17 сильных и цепляющих сериалов: среди них и «Аутсорс», и «Тоннель», и «Камбэк»
Только эта невеста в «Великолепном веке» была в белом, а не красном платье: почему была нарушена турецкая традиция?
Журнал HELLO! назвал лучший российский сериал 2025 года: и это — одна из лучших ролей Ивана Янковского
10 лет назад зрители смотрели только этот сериал на НТВ: что будет если смешать «Во все тяжкие» с «Ликвидацией» и позвать на главную роль Гармаша
Фанаты нашли связь между Генри Крилом и Джойс в «Очень странных делах»: именно поэтому Векна выбрал Уилла
Маколей Калкин оказался главным злодеем? «Фоллаут» намекнул, кого он играет во 2 сезоне — 31 декабря все и узнаем
Тот гнусавый голос с кассеты «Терминатора» и «Крепкого орешка» помнят все, кто застал 90-е: вот кто за ним скрывался
«Наш папа – Дед Мороз!» и еще 5 новогодних российских фильмов на ИВИ: идеальны для просмотра в конце декабря
Где снимали знаменитые фильмы с новогодней атмосферой: локации из «Иронии судьбы», «Чародеев» и других
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667