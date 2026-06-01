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Киноафиша Фильмы Тролли возвращаются! Расписание сеансов Тролли возвращаются!, 2026 в Астане 17 июня 2026

Расписание сеансов Тролли возвращаются!, 17 июня 2026 в Астане

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 17
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Тролли возвращаются!»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
10:35 от 1200 ₸ 12:55 от 1200 ₸ 14:45 от 1200 ₸ 17:25 от 1200 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
10:50 от 1900 ₸ 14:00 от 2100 ₸ 15:00 от 2100 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
10:20 от 1900 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
13:50 от 1500 ₸
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