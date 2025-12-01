Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Дәстүр: Теріс бата Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 2025 в Астане 26 декабря 2025

Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 26 декабря 2025 в Астане

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 31 чт 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дәстүр: Теріс бата»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Keruen Cinema г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D, KZ
13:45 от 30000 ₸ 23:55 от 30000 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Ассасин: Смертельная битва
Ассасин: Смертельная битва
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Крушитель
Крушитель
2025, США, биография, драма
Фэкхем-Холл
Фэкхем-Холл
2025, Великобритания, комедия
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
202 млн в прокате и 85% одобрения зрителей на RT: «Пять ночей с Фредди 2» наконец можно посмотреть онлайн — вот где именно
Если финал «Зверополиса 2» показался странным — вы не одни: объясняем, что там на самом деле произошло
В России выбрали самую популярную фэнтези-вселенную в кино: «Властелин колец» только на 2 месте — понимаем, в это сложно поверить
Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!»
Помните лыжника и сноубордиста из «Ёлок»? Так это Задорнов и Якубович — сюжет взяли из жизни
«„Тоннель“ как раз такой — ему нужно дать себя измотать»: Гилев Сергей — о новом сериале с Боярской, который затягивает с первой минуты
Какие фильмы мы ждали на Новый год, когда были детьми: «Морозко», конечно, тоже
«Ведь если подумать, это же совсем незрелищно»: Кит Карингтон назвал худшую фильм о Гарри Поттере
Что в новом «Простоквашино» останется от мультика: «А этого кота я впервые вижу!»
За последние 30 лет эти 10 триллеров пересматривали чаще всего: не только «Семь» и «Молчание ягнят» — есть и другие
Эти 5 аниме претендуют на звание лучшего в 2025 году: Screen Awards включил в список и «Соло-прокачку»
Назовите режиссеров советских культовых фильмов: 6 вопросов для тех, кто не боится запутаться (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше