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Обсессия
Расписание сеансов Обсессия, 2025 в Астане
24 июня 2026
Расписание сеансов Обсессия, 24 июня 2026 в Астане
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Как купить билеты на сеанс фильма «Обсессия»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 6 Keruencity
г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
18:10
от 2300 ₸
19:10
от 2300 ₸
21:00
от 2300 ₸
22:00
от 2300 ₸
23:40
от 2300 ₸
00:40
от 2300 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
16:20
от 2100 ₸
17:20
от 2100 ₸
19:00
от 2300 ₸
20:00
от 2300 ₸
21:20
от 2300 ₸
22:20
от 2300 ₸
23:50
от 2300 ₸
00:50
от 2300 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
19:50
от 2300 ₸
20:50
от 2300 ₸
22:00
от 2300 ₸
23:00
от 2300 ₸
00:10
от 2100 ₸
01:10
от 2100 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
18:35
от 1500 ₸
21:20
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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