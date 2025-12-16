Меню
Фильмы
Какого ты рода?
Расписание сеансов Какого ты рода?, 2025 в Астане
18 декабря 2025
Расписание сеансов Какого ты рода?, 18 декабря 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
16
Завтра
17
чт
18
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arman Asia Park (Астана)
г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
18:00
от 2000 ₸
21:45
от 2000 ₸
Арман 3D
г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
18:00
от 2000 ₸
21:45
от 2000 ₸
