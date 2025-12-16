Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Какого ты рода? Расписание сеансов Какого ты рода?, 2025 в Астане 18 декабря 2025

Расписание сеансов Какого ты рода?, 18 декабря 2025 в Астане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17 чт 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Какого ты рода?»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Arman Asia Park (Астана) г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
18:00 от 2000 ₸ 21:45 от 2000 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
18:00 от 2000 ₸ 21:45 от 2000 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Магическая битва: Казнь
Магическая битва: Казнь
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Крушитель
Крушитель
2025, США, биография, драма
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
4 российских сериала стартуют 15 декабря на НТВ, ТНТ и PREMIER: Аронова и другие скрасят ожидание праздника
Вин Дизель раскрыл один из главных секретов «Форсажа 11»: в фильме появится известный спортсмен
В духе «Симпсонов», но про российскую реальность: 20 декабря выходит мультсериал «Русская семейка» — есть трейлер (видео)
Пока «Этерна» на паузе: «Кинопоиск» представил тизер сериала «Очарованные» — мрачное фэнтези с Подкаминской
Шаламе раскрыл главную интригу «Дюны» — Пол Атрейдес не будет прежним: «Должен произойти заметный сдвиг в его характере»
Критики Variety Арамиде Тинубу и Элисон Герман выбрали лучшие сериалы 2025 года: два разных рейтинга и неожиданные совпадения
Где именно снимали «Волшебный участок 2» и почему сериал переехал в Петербург? Чем Москва не угодила?
Затерялся среди сезонов «Невского» и «Скорой помощи»: этот достойный сериал от НТВ мало кто заметил, но фанаты пересматривают его уже 7 лет
Почему зрители не ждут нового «Балабола»? Хит НТВ скатился — раньше был цепляющий детектив, а сейчас черти что
«Не тот нос, не тот голос»: почему любая новая версия «Буратино» обречена на критику
Почему хоббиты носят одежду, но не носят обувь? Толкин объяснил этот странный парадокс
Нюша и Бараш никогда не будут вместе: создатели «Смешариков» объяснили, почему так
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше