Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Какого ты рода? Расписание сеансов Какого ты рода?, 2025 в Астане 12 декабря 2025

Расписание сеансов Какого ты рода?, 12 декабря 2025 в Астане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Какого ты рода?»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D, KZ
12:10 от 1800 ₸ 14:00 от 1800 ₸ 15:50 от 2000 ₸ 19:20 от 2200 ₸ 21:10 от 2200 ₸ 23:10 от 2200 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
00:00 от 3000 ₸ 10:20 от 1900 ₸ 12:35 от 2300 ₸ 15:30 от 2900 ₸ 17:50 от 2900 ₸ 19:25 от 3500 ₸ 00:00 от 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
11:00 от 12000 ₸ 12:10 от 2300 ₸ 15:30 от 2900 ₸ 17:25 от 2900 ₸ 19:15 от 3500 ₸ 22:00 от 3500 ₸ 23:50 от 3000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, KK
16:20 от 3000 ₸ 18:10 от 3000 ₸ 20:10 от 3400 ₸ 22:10 от 3400 ₸ 00:20 от 3400 ₸
2D, KZ
15:20 от 3000 ₸ 17:10 от 3000 ₸ 19:10 от 3400 ₸ 21:10 от 3400 ₸ 23:20 от 3400 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, KZ
12:10 от 1800 ₸ 14:00 от 1800 ₸ 15:50 от 2000 ₸ 19:20 от 2200 ₸ 21:10 от 2200 ₸ 23:10 от 2200 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Магическая битва: Казнь
Магическая битва: Казнь
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Крушитель
Крушитель
2025, США, биография, драма
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
«8 серий, так что скучать не получится»: у «Невского» и «Первого отдела» есть конкурент — проект от режиссера «Ментовских войн» с рейтингом 7,4
Из простого мультика для детей — в новогоднюю семейную традицию: в чем секрет франшизы «Три богатыря», которой уже 21 год
«Я думал, что пересмотрел всё…»: 5 идеальных триллеров, зарытых в каталогах стримингов — вы точно пропустили эти сериалы
«Не думал, что так зацепит»: Жене из «Лихих» в новом фильме «Волчок» зрители аплодируют стоя — и ставят 8.2
Для контраста с Москвой нашли особую провинцию: где расположен поселок Жупа из фильма «Один хороший день»
«До конца не верила, кто убийца»: этот триллер 2025 года стал головоломкой для зрителей, а ведь он снят по реальной жуткой истории
Главная интрига «Первого отдела 5»: что будет с Брагиными после ареста Веры и почему он вынужден начать всё с нуля
97% на Rotten Tomatoes — и ноль шансов оторваться: «Достать ножи: Воскрешение покойника» уже считают лучшим в трилогии
Даже местные жители приходили на съемки: где нашли город для новинки телеканала «Россия» «Синий камень»
Почему конец сериала «Хирург» получился таким мрачным и открытым — продюсер объяснил, что случилось за кадром
«По-человечески радуешься, что наши такое умеют»: этот российский сериал взял лучшее у скандинавских «Моста» и «Убийства»
Юрий Колокольников под впечатлением после съемок в «Доводе»: теперь считает Нолана «чисто русским режиссером», но почему?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше