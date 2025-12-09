Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
План «Ш»
Расписание сеансов План «Ш», 2025 в Астане
9 декабря 2025
Расписание сеансов План «Ш», 9 декабря 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Завтра
9
ср
10
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «План «Ш»»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arman Asia Park (Астана)
г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
10:30
от 1300 ₸
12:10
от 1300 ₸
19:00
от 1300 ₸
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D, KZ
17:05
от 2000 ₸
20:15
от 2200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
10:20
от 1400 ₸
16:40
от 1900 ₸
Kinopark 6 Keruencity
г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, KK
16:10
от 1700 ₸
00:40
от 1700 ₸
2D, KZ
13:10
от 1700 ₸
15:10
от 1700 ₸
23:40
от 1700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, KK
16:20
от 1700 ₸
18:10
от 1700 ₸
2D, KZ
15:20
от 1700 ₸
17:10
от 1700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, KK
21:20
от 1700 ₸
23:20
от 1700 ₸
01:10
от 1700 ₸
2D, KZ
20:20
от 1700 ₸
22:20
от 1700 ₸
00:10
от 1700 ₸
Арман 3D
г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
10:30
от 1300 ₸
12:10
от 1300 ₸
19:00
от 1300 ₸
Арсенал 3D
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, KZ
17:05
от 2000 ₸
20:15
от 2200 ₸
23:50
от 2200 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
18:35
от 1500 ₸
20:25
от 1500 ₸
22:15
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сериал до сих пор ругают, но в этих 5 сценах «Игра престолов» превзошла книги Джорджа Мартина: один монолог Тириона чего стоит
Одни хвалят, другие ругают за «смесь туалетно-детско-озабоченного юмора»: 2 сезон «Волшебного участка» снова разделил зрителей на два лагеря
На фестивале «Зимний» выбрали лучший фильм 2025 года — в главной роли потрясающий Никита Ефремов: какие проекты еще удостоились наград
Декабрь только начался, а сериалы уже рвут чарты: «Спартак: Дом Ашура» и «Тоннель» стали главными открытиями зимы, но это не все новинки
Netflix готовит прощание с Ларой Крофт: в один день выйдет сразу 8 серий 2 сезона, а 3 не будет вовсе — показываем полный график
100 000 000 рублей за 3 дня — абсолютный рекорд в российском прокате: у «Человека-бензопилы» невероятный успех
От Netflix и не только: 3 крутейших сериала 2025 года, которые вы еще не видели, но скоро будете обсуждать взахлеб
Почти 400 млн просмотров на Youtube: почему серия «Неуловимые мстители» стала самой прилипчивой в «Маше и Медведе» (видео)
Мажор, но не Прилучный: НТВ приготовил для зрителей сюрприз — самый несерьезный детектив канала с Бондаренко Сапрыкиным
От режиссера «Зверобоя 2» и «Чужой стаи»: эту премьеру на НТВ считают одной из самых интригующих за последнее время
«Для меня — 10 из 10»: Паламарчук в «Подсудимом» для НТВ доказал, что российский ремейк может быть мощнее корейского оригинала и вот почему
Голый Шварценеггер, конечно, шикарен, но все же почему машина времени пропускала только нагишом: главная загадка «Терминатора»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667