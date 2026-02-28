Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Верни меня из мёртвых Расписание сеансов Верни меня из мёртвых, 2025 в Астане 1 марта 2026

Расписание сеансов Верни меня из мёртвых, 1 марта 2026 в Астане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 28 Завтра 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Верни меня из мёртвых»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
20:55 от 2400 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
20:55 от 2400 ₸
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
2026, Великобритания, музыка
3 российских сериала, где в центре сюжета — принципиальные адвокаты: №1 вышел в 2024 году
От Netflix ждут экранизации лучшей книги «Бриджертонов»: без слез смотреть будет невозможно
Выше — только «Рыцарь Семи Королевств»: этот спин-офф культового сериала неожиданно вырвался в топы
Не по лекалам «Невского» и «Первого отдела»: «Новая земля» на НТВ обещает совсем иной масштаб — премьера 3 марта
Все уверены, что родители Фродо утонули, но есть одна деталь, которую Гэндальф предпочёл не объяснять
Третья часть «Дюны» будет самой тяжелой главой истории Атрейдеса: Шаламе уже попрощался с фанатами
Об этом умолчали в «Сумерках», но у Вольтури была насыщенная личная жизнь: их любимых вы могли видеть во время финальной битвы
Надоели «Миу-миу-миу» с утра до вечера? Нашла 3 мультфильма, которые легко заменят «Три кота»
Помните лучшую сцену «Очень странных дел» с Эдди, играющим на гитаре? А ведь там сняли совсем другого человека
Новинка от НТВ с любимым Шиловым: этот сериал 2026 года должны дождаться все поклонники «Невского»
16 миллионов долларов за 8 сезонов: больше всех за «Игру престолов» получила вовсе не Дейнерис — другой персонаж
«Выдавливание слез должно быть порционным»: зрители устали от соплей во 2 сезоне «Ландышей» — что еще разочаровало
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше