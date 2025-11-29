Меню
Фильмы
№37
Расписание сеансов №37, 2025 в Астане
29 ноября 2025
Расписание сеансов №37, 29 ноября 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
26
Завтра
27
пт
28
сб
29
вс
30
пн
1
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «№37»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D, KZ
11:40
от 25000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Зверополис 2
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
