Киноафиша Фильмы №37 Расписание сеансов №37, 2025 в Астане 27 ноября 2025

Расписание сеансов №37, 27 ноября 2025 в Астане

Arman Asia Park (Астана) г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
14:15 от 1700 ₸ 17:45 от 5000 ₸ 21:15 от 2000 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
10:35 от 1400 ₸ 15:35 от 1900 ₸ 18:05 от 2500 ₸ 23:35 от 2200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
10:40 от 1400 ₸ 12:30 от 1700 ₸ 17:25 от 10000 ₸ 19:30 от 2500 ₸ 21:10 от 2500 ₸ 00:30 от 2200 ₸
Keruen Cinema г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D, KZ
11:40 от 25000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, KK
16:20 от 2100 ₸ 20:10 от 2300 ₸ 22:10 от 2300 ₸ 00:20 от 2300 ₸
2D, KZ
15:20 от 2100 ₸ 19:10 от 2300 ₸ 21:10 от 2300 ₸ 23:20 от 2300 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, KK
19:20 от 2300 ₸ 21:10 от 2300 ₸ 23:00 от 2300 ₸ 00:50 от 2300 ₸
2D, KZ
18:20 от 2300 ₸ 20:10 от 2300 ₸ 22:00 от 2300 ₸ 23:50 от 2300 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D, KZ
14:15 от 1700 ₸ 17:45 от 5000 ₸ 21:15 от 2000 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
Злая. Часть 2
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Сожалею о тебе
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
