Киноафиша Фильмы Шәй в большом городе Расписание сеансов Шәй в большом городе, 2025 в Астане 22 ноября 2025

Расписание сеансов Шәй в большом городе, 22 ноября 2025 в Астане

чт 20 пт 21 сб 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26
Keruen Cinema г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
16:00 от 25000 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Adal
Adal
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
