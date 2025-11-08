Меню
Gold'n Рахат
Расписание сеансов Gold'n Рахат, 2025 в Астане
8 ноября 2025
Расписание сеансов Gold'n Рахат, 8 ноября 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Завтра
8
вс
9
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Gold'n Рахат»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arman Asia Park (Астана)
г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, KZ
10:35
от 2000 ₸
13:10
от 3000 ₸
15:40
от 2400 ₸
22:10
от 2900 ₸
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D, KZ
20:00
от 2400 ₸
21:40
от 2400 ₸
Арман 3D
г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
10:35
от 2000 ₸
13:10
от 3000 ₸
15:40
от 2400 ₸
22:10
от 2900 ₸
Арсенал 3D
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, KZ
20:00
от 2400 ₸
21:40
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
